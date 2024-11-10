Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta? GS-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri, 10 Kasım Pazar günü Rams Park'ta oynanacak. Zirvenin sahibi Galatasaray, son dönemde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Samsunspor'u ağırlayacak.

Galatasaray-Samsunspor Maçı Ne Zaman?

Galatasaray ve Samsunspor arasındaki karşılaşma, 10 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele, Rams Park'ta gerçekleşecek ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta üstlenecek. Maç, beIN SPORTS 1 HD ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray'ın Zirve Mücadelesi

Geride kalan 11 haftada topladığı 28 puanla Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Galatasaray, tek mağlubiyetini Kasımpaşa ile oynadığı 3-3'lük berabere maçta aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı futbol ve topladığı puanlarla şampiyonluk yarışını sürdürürken, Samsunspor karşısında da galip gelerek liderliğini pekiştirmek istiyor.

Samsunspor, Süper Lig'e Hızla Adapte Oldu

Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda beklenenden çok daha iyi bir performans sergileyen Samsunspor, 11 haftada 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak dikkatleri üzerine çekti. Ligin yeni takımlarından olan Samsunspor, özellikle oyun kalitesiyle takdir toplarken, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek zirve yarışına dahil olmak istiyor. Teknik direktör Thomas Reis, maçtan umutlu olduklarını ve 3 puanla ayrılmaları halinde takımlarının heyecanını arttıracaklarını belirtti.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji.

Her İki Takım da Formda

Galatasaray, bu sezonki formu ile şampiyonluk için iddialı bir konumda. Yalnızca Kasımpaşa maçında 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, zirvede rahat bir şekilde yol alıyor. Öte yandan, Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor, bu sezonki etkileyici oyunuyla büyük beğeni topladı. Hem hücumda hem de savunmada gösterdiği güçlü performansla göz dolduran Samsunspor, Galatasaray'ı mağlup ederek sürpriz yapma peşinde.