Galatasaray evinde ağırladığı Samsunspor’u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor ile yaptığı maçı 3-2 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen'in penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

11. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru, sol çaprazda taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda direğin üzerinden kornere çeldi.

19. dakikada Osimhen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Okan Kocuk, yakın direk dibinde yatarak gole izin vermedi.

37. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan ortasına penaltı noktasına hareketlenen Osimhen, kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

Galatasaray, müsabakanın ilk devresini 1-0 üstün bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Soldan ceza alanına giren Dimata, Davinson Sanchez ile ikili mücadelesinde yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Sara'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, son çizgiye yakın noktadan ortasını yaptı. Kaleci Okan Kocuk'un elinde kaçırdığı topu Osimhen, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.

59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sallai, ortasını arka direğe yaptı. Altıpasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sarı-kırmızılı takım üçüncü gole yaklaştı. Davinson Sanchez'in altıpasın solunda ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın röveşatasında meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa bu kez Davinson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ziyech'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

90+1. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Samsunspor, karşılaşmada ikinci kez penaltı kazandı. Soner Aydoğdu ile Nelsson'un ceza sahası içindeki ikili mücadelesinde hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi. Hakem Meler, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Bennasser, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.