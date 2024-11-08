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Galatasaray'da Icardi şoku! Sezonu kapattı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 11:56 Güncelleme: 08.11.2024 11:57
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Galatasaray’da Icardi şoku! Sezonu kapattı

Galatasaray'da Tottenham maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği duyuruldu.

Galatasaray'da Tottenham maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği duyuruldu.

İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan o açıklama
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.

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