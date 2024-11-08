Galatasaray - Tottenham maçı sonrası flaş yorum: Çimlere gömdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenerek namağlup ünvanını korudu. RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Yunus Akgün'ün 6. dakikada attığı jeneriklik golle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın üstünlüğü 13 dakika sürerken Tottenham, 18. dakikada Will Lankshear'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, pozisyonlar üretti. "Cimbom" Victor Osimhen'in 31 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



Mücadelenin ikinci yarısının büyük bölümünü sarı-kırmızılı takım üstün oynadı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Yunus Akgün ile girdiği net pozisyonları golle sonlandıramayan Galatasaray, 69. dakikada Dominic Solanke'nin golüne engel olamadı. Bu golün ardından tribünler düşerken, ev sahibi ekip panik yaşadı. Buna rağmen rakibine önemli gol şansı vermeyen Galatasaray, kalan sürede skoru koruyarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" namağlup ünvanını sürdürerek puanını 10'a çıkardı. İlk 3 maçını kazanan Tottenham ise ilk kez mağlup olarak 9 puanda kaldı. İşte spor yazarlarının maçla ilgili değerlendirmeleri...

Galatasaray oyuncularının Tottenham maçında attıkları golün ardından yaşadıkları sevinç (AA)



LEVENT TÜZEMEN - FUTBOL EZİYETİ!

Şu anda Napoli'nin başındaki Antonio Conte, Juventus'ta hocayken Mancini'nin yönettiği G.Saray'a elenmişti. O gün Conte şöyle dedi: "Drogba'nın asist yaptığı, Sneijder'in gol attığı bir takım, büyük bir takımdır!" Tottenham'a karşı İcardi'nin top çalıp, Mertens'in asist yapıp, Osimhen'in gol attığı G.Saray, Conte'nin dediği gibi büyük bir takım olduğunu kanıtladı. İşte bu G.Saray'ın gerçek yapısı! Çünkü G.Saray'ın genetiğinde Avrupalı takımları yenmek var. Avrupa'da başarılı olmak var. 65 dakika G.Saray, İngiltere'nin en formda takımı Tottenham'a resmen futbol eziyeti yaptı.

UEFA'nın şampiyonluk adayları arasında ilk sırada gösterdiği Mourinho'nun final oynar dediği Tottenham'ı G.Sarayfutbol ve pozisyon olarak resmen dağıttı. Eğer iki gole imza atan Osimhen ile İcardi, yakaladıkları fırsatları kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında gol yapsalardı G.Saray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı. 65 dakika topa hakim olan, sahayı Tottenham'a dar eden, kanatlardan etkili ataklar yapan G.Saraylı oyunculardı. Tottenham 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray'ın oyunu bozuldu, panik ve telaş başladı. Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, Kaan Ayhan'ın müthiş oyunları G.Saray'ı ayakta tutarken 3 puanı da getirdi. Pozisyonları durdursak ve ne oldu diye sorsak, tüm sporseverler hatta İngilizler bile gol cevabı verir. Eğer üçlü savunma anlayışı ile G.Saraylı oyuncular bu oyunu lige taşırlarsa galibiyet serileri devam eder.

Galatasaray - Tottenham maçı öncesi sarı-kırmızılı futbolcular (AA)

MUSTAFA ÇULCU - AVRUPA'DA BİR BAŞKA

Galatasaray 3-4-1-2 ile başladığı oyunda önde baskı ve kanat organizasyonları ile rakibini geri itti. Duran toplarda handikap yaşayan rakibinin bu zaafından yararlanarak duran top dönüşünde Yunus'un füzesi ile erken gelen gol tempo ve istek eşiğini yükseltti. Ancak genç ve dinamik oyunculardan oluşan Tottenham Yunus'un savunma kısmında pozisyon bilgisizliğinden Barış'ın da hamle hatasından yararlanarak beraberlik golünü buldu. Galatasaray'ın ön alan baskı kalitesi ve dönen topların hepsini toplamaları Mertens'in asistleri Osimhen ile iki gol buldu. Abdülkerim ve Sanchez ikilisi de hem stoper hem kanat beki gibi oynadı. Tek sıkıntıları zaman zaman kontralarda eksik yakalanmaları oldu. Baskıyı, kademeyi ve birlikte hareket etmeyi iyi yaptılar. Kaybedilen topları kısa sürede geri almayı bildiler. Ön alanda müthiş baskı ile Tottenam'ı çıkarmadılar. Neler kaçtı neler... Sonra bir kişi eksik kalan rakipten yenilen ikinci gol ve 68'den sonra klasikleşen travma başladı.

Hücum hattı müthiş kaliteli ayaklardan oluşan Galatasaray bence maç seçmiyor, lig seçiyor. Avrupa maçlarını bir başka oynuyor. Son bölümde zorlanmasına rağmen Premier Lig'in önemli takımını yenmeyi ve çok değerli olan üç puan almayı bildi. Belçikalı 34 yaşındaki UEFA'nın umut beslediği 1.90'lık Lawrence Visser fizik gücü yüksek bir hakem. Sahada son derece sakin ve rahat. Galatasaray'ın 8'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonda topla oynayan kaleci Forster, bu nedenle penaltı olmaz. 12'de Draguşin'in Mertens'e kontrolsüz hareketi net faul ve sarı olmalıydı. Tespit edemedi ve faul dahi vermedi. Aynı Draguşin 32'de İcardi'ye kontrolsüz girince hakem önce avantaja bıraktı, dönüşünde sarı kart gösterdi. Tottenham'ın ilk, Galatasaray'ın ikinci golünde oynattığı avantajlar hakemin artısıydı. Ancak 34'te İcardi'ye arkadan Bissouma öyle kontrolsüz girdi ki hareket sınırda, hakemin kart göstermemesi kabul edilemez ve en büyük hatasıydı.

Lankshear, 53'te ve 60'ta arka arkaya yaptığı fauller sonrası ikinci sarıdan kırmızı gördü, kartlar doğruydu. Hakemin gösterdiği diğer sarı kartlar doğruydu. Toplamda 23 faul, 8 sarı kart ve bir tane ikinci sarıdan kırmızı kartla zorlanmadan maçı tamamladı.

Galatasaray - Tottenham maçı sonrası sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sevinci (AFP)

ZEKİ UZUNDURUKAN - SMİTH ve JONES!

Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham karşısında adeta bir Premier Lig takımı gibi mücadele etti. Tottenham Tottenham olalı böyle bir futbol zulmü görmemiştir.

Galatasaray ilk yarı ve ikinci yarının büyük bölümünde Tottenham'ı sahadan sildi; futbol dersi verdi. Galatasaray maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı. Sayısız gol pozisyonuna girdi sarı-kırmızılılar! Özellikle Osimhen'in ne kadar büyük bir golcü olduğunu dün gece bir kez daha gördük. Osimhen, bugüne kadar gördüğüm en büyük futbol ressamı. Attığı ikinci golde; Mertens'in uzun metrajlı ortasında öyle bir pozisyon aldı ki, daha top gelirken havalandı; havada asılı kaldı; sonrasında topu ağlara yapıştırdı.

Birçok golcü, bu pozisyona vurma cesaretini bile gösteremez. Osimhen'in beyninde öyle bir gol yazılımı var ki... Top daha ona gelmeden yazılım devreye giriyor ve golün senaryosu hazırlanıyor; Osimhen'e de muazzam goller atmak kalıyor.

Dün Osimhen'e iki asist yapan Mertens'i de unutmamak lazım. Maçı anlatan spiker arkadaşımız; Mertens-Osimhen uyumunu; Batman ve Robin'e benzetti. Ben de bir zamanlar çok beğenilen bir Western dizisi vardı. Smith ve Jones. (Batı'nın en hızlı silah çeken ikilisi) Ben de Mertens- Osimhen ikilisini Smith ve Jones'e benzetiyorum. İki gol silahşörü... Galatasaray, Tottenham karşısında galip gelirken, tarihi farkı kaçırdı.



Kupa 2'nin favorisi gösterilen Tottenham'ı RAMS Park'ın çimlerine gömdü Galatasaray! Helal olsun Galatasaray'a! Yolun sonunda San Mames var! Neden olmasın! Mütevazı olmayalım! Galatasaray, Avrupa deyince bir devrim takımıdır. Avrupa'dan kupa getirme ihtimalini gerçeğe çevirmiştir. Yani ihtimali ihtilale dönüştürmüştür. İkinci kez neden olmasın! Yolun açık olsun Galatasaray!