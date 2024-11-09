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Galatasaray kesenin ağzını açıyor! Salah için rekor teklif

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 07:50
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Galatasaray kesenin ağzını açıyor! Salah için rekor teklif

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'ın sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah'a kancayı taktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin Salah için kesenin ağzını açarak rekor bir bedel teklif edeceği iddia edildi.

Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın planlarını yapıyor. En son Osimhen'le dünyayı sarsan Cimbom şimdi de Mohamed Salah'ın peşine düştü. Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı. Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.

YILLIK 20 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberine göre bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı. Sızan bilgilere göre Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek. Salah teklifi kabul eder mi bilinmez ama eğer transfer gerçekleşirse dünya yine Cimbom'u konuşacak.

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