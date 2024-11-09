Galatasaray kesenin ağzını açıyor! Salah için rekor teklif

Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın planlarını yapıyor. En son Osimhen'le dünyayı sarsan Cimbom şimdi de Mohamed Salah'ın peşine düştü. Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı. Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı. Sızan bilgilere göre Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek. Salah teklifi kabul eder mi bilinmez ama eğer transfer gerçekleşirse dünya yine Cimbom'u konuşacak.