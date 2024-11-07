Galatasaray’da Osimhen için tarihi plan! Nijeryalı yıldız imzaya hazır

Galatasaray sezon başında dünyanın en iyi santraforlarından biri olan Victor Osimhen'i kiralayarak transfer piyasasını salladı.

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen'i sürpriz bir şekilde kiralayarak tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kaptırmamaya kararlı.

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GALATASARAY 4-5 SPONSORLA OSIMHEN'İ BİTİRECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre bu transfer için 60 milyon euroluk bonservis hedeflendi:

"Galatasaray, yaklaşık 15 gündür Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile görüşüyor. 60-65 milyon euro'ya bu transferi bitirmek istiyorlar. 4-5 tane sponsorla temasa geçtiler. GSYİAD da bu işin içine girecek. Galatasaray, bu transferi ocak ayında bitirmek istiyor.

Fotoğraf: AA

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

Osimhen, 'Bonservisimi alırsanız, ben imzaya hazırım. Ben, Galatasaray'da kalmak istiyorum' dedi. Bu transfer için çok ciddi mesai harcıyorlar. Bu paranın bir kısmını da tedarik etmek üzereler."

NAPOLİ SPORTİF DİREKTÖRÜ İSTANBUL'A GELECEK

"Şartlar ne olursa olsun kesinlikle bir teklif yapacaklar. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, İstanbul'a gelecek. Galatasaray yönetimi ile oturup Osimhen için pazarlık toplantısı yapılacak."