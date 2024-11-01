İtalya’dan Galatasaray’ı yıkan iddia! Milan devrede

Derbi galibiyetiyle morallenen Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini sürdürürken puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. 11. haftayı BAY geçiren Galatasaray'da diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Tottenham maçı hazırlıkları başladı.

OSIMHEM SEZON SONU YOLCU

Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler yapmaya hazırlanırken diğer yandan sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da yıldız isimler performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

İTALYAN BASINI MİLAN'IN TEKLİFİNİ DUYURDU

Son olarak İtalyan medyası flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Milan, Nijeryalı yıldız için takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İtalyan basınından derlediği habere göre; Çizme devi, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen için Rafael Leao'yu teklif edecek.

NAPOLI TAKAS İSTEMİYOR

Napoli'nin Osimhen'den 81 milyon Euro gelir beklediği belirtilirken takas teklifine olumsuz yanıt vereceği iddia edildi.

OCAKTA AYRILIK YOK

Galatasaray'da 1 yıllık kiralanan Victor Osimhen'in ocakta takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'da sezonu tamamlayacağını söyledi. Victor Osimhen Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev alırken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı süper yıldızın piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.