Galatasaray’dan Rosier harekatı! Eski Beşiktaşlı Aslan yolunda

Ara transferde öncelikle sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulübün, daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'e kancayı taktığı iddia edildi.

JELERT KİRALIK GİDEBİLİR

İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rosier için yapılan ilk temas olumlu geçti. Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Cimbom, Rosier'i hırsı, enerjisi ve Süper Lig'i tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor.

Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi.