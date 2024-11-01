Galatasaray'da Tottenham maçı hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Öte yandan Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs'da bireysel çalışmalara başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.