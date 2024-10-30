Galatasaray’da yaprak dökümü! Buruk yıldız ismin biletini kesti

Sezona bomba gibi giriş yapan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esiyor.

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SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE AKTİF OLMAYACAK

Ziyech ile Galatasaray arasında imzalanan kontratta, "Resmî maçların yüzde 50'sine çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi yer alıyordu. Kulübün bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Körfez takımlarıyla anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcunun rotasını bambaşka bir yere çevirdiği iddia edildi.

ZIYECH KITA DEĞİŞTİRECEK

Bladi'nin haberine göre, Ziyech devre arası transfer döneminde MLS'in yolunu tutacak. Ayrıca tecrübeli oyuncunun, kariyerini Amerika'da noktalayacağı de belirtildi.