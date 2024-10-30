Davinson Sanchez o transfer için devrede! Galatasaray gaza bastı

Süper Lig'de maç fazlası ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8'er puanlık fark atan Galatasaray'da devre arası transfer planlaması da erken başladı. Sezon başında anlaşma noktasına geldiği Jhon Arias için bir kez daha devreye giren sarı-kırmızılı ekip Fluminense'ye yeni bir teklif hazırlığı yapıyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Arias, sol kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

DAVINSON SANCHEZ DEVREDE

Son derece hızlı ve teknik bir isim olan 1.68 boyundaki yıldız için vatandaşı Davinson Sanchez'in de devreye girdiği öğrenildi. Aslan, 10 milyon euro'luk bir bütçe ile Brezilya ekibinin kapısını çalacak.

Arias, 18 Ağustos 2021'den bu yana Fluminense forması ile toplamda 189 maça çıktı ve 41 gol / 42 asist katkısı sundu.