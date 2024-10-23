Avrupa devleri Yunus Akgün'ün peşinde! İzlemeye geliyorlar
Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün, bu sezon gösterdiği performansla gözleri dolduruyor. Milli yıldız, bugün Avrupa Ligi'nde oynanacak IF Elfsborg mücadelesinde iki dev kulübün yöneticileri tarafından izlenecek. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından Yunus Akgün ilk 11'de forma şansı bulması ve gösterdiği performansla gözleri dolduruyor. Yunus, attığı goller ve yaptığı asistlerle bu sezon taraftarların sevgilisi haline geldi.
YUNUS AKGÜN İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Milli yıldızın performansı Avrupa'nın iki önemli kulübünün dikkatini çekti ve harekete geçirdi.
AVRUPA DEVLERİ RADARINA ALDI
İtalya Serie A devi Roma ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon, Yunus Akgün'ü radarına aldı.
ELFSBORG MAÇI İÇİN RAMS PARK'A GELİYORLAR
İki kulübün yetkilileri, Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Elfsborg-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ü izleyecek.