Aslan evinde Elfsborg’u 4-3 mağlup etti!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sahasında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 17.30'da başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çaldı. Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ile Manuel Vidali üstlendi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇ

İlk yarı

3. dakikada sağ taraftan Dries Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Isak Pettersson topu güçlükle çeldi.

14. dakikada sağ taraftan Dries Mertens'in ortasında altıpasın sol tarafında Victor Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Isak Pettersson topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktasının sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Victor Osimhen'in pasında Mertens ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahası girerek şutunu çekti, direkten dönen topu Mauro Icardi sol çaprazdan ağlara yolladı. 1-0

39. dakikada sağ taraftan Gabriel Sara'nın yaptığı ortasında penaltı noktası sol tarafında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Isak Pettersson'a çarpıp filelere gitti. 2-0

44. dakikada Gabriel Sara'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 3-0

İkinci yarı

46. dakikada Mauro Icardi'nin pasında topla buluşan Victor Osimhen kaleci Isak Petterson ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Pettersson ayaklarıyla meşin yuvarlak uzaklaştırdı.

52. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Simon Hedlund'un pasında altıpas içerisinde Niklas Hult'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Barış Alper Yılmaz'ın meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla mücadelenin hakemi Matej Jug pozisyonu izledi ve Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde elle müdahalesi olduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michael Baidoo, meşin yuvarlağı ağlalar yolladı. 3-2

83. dakikada Victor Osimhen ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini geçip altıpas çizgisinin sağ tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-2

90+2. dakikada Andri Baldursson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Johan Larsson'un, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-3

SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

ELFSBORG, LİGİNDE ZİRVEDEN UZAKTA

Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı.

Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.

Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.