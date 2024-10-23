Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Haftanın en kritik maçı olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı. TFF maçı Arda Kardeşler'in yöneteceğini duyurdu.

ARDA KARDEŞLER'İN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Arda Kardeşler kariyerinde 22 Galatasaray maçını yönetti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 12 kez kazanırken, 3 kez berabere kaldı. 7 mücadeleden ise yenilgi ile ayrıldı. Arda Kardeşler bu maçlarda Galatasaray'a 43 sarı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart çıkardı. Bu maçlarda Galatasaray lehine 5 kez penaltı düdüğünü çaldı. Sarı-kırmızılı ekibin aleyhine ise 7 kez beyaz noktayı gösterdi.

Arda Kardeşler ile siyah-beyazlı camia ise 18 maça çıktı. Beşiktaş bu maçlarda 13 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 3 kez ise yenildi. Kardeşler bu maçlarda Beşiktaş'a 42 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına hiç başvurmadı. Arda Kardeşler; bu maçlarda Beşiktaş lehine 5, aleyhine ise 1 penaltı düdüğü çaldı.

İşte Süper Lig'de 10. haftanın programı ve hakemler



25 Ekim 2024 Cuma

Adana Demirspor - Sivasspor | Atilla Karaoğlan



26 Ekim 2024 Cumartesi

Hatayspor - Kayserispor | Zorbay Küçük

Kasımpaşa - Samsunspor | Çağdaş Altay

Göztepe - Trabzonspor | Cihan Aydın



27 Ekim 2024 Pazar

Gaziantep FK - Konyaspor | Burak Pakkan

Alanyaspor - Antalyaspor | Yasin Kol

Fenerbahçe - Bodrum FK | Mehmet Türkmen



28 Ekim 2024 Pazartesi

Başakşehir - Eyüpspor | Abdullah Buğra Taşkınsoy

Galatasaray - Beşiktaş | Arda Kardeşler