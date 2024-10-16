Hakim Ziyech’in yeni adresini duyurdular

Sezona bomba gibi giriş yapan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esiyor.

Cimbom'un sakatlıklarla boğuşan Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile yollarını ayrılabilir.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE AKTİF OLMAYACAK

Ziyech ile Galatasaray arasında imzalanan kontratta, "Resmî maçların yüzde 50'sine çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi yer alıyordu. Kulübün bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Körfez takımlarıyla anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcunun rotasını bambaşka bir yere çevirdiği iddia edildi.

ROTAYI AMERİKA'YA ÇEVİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, ABD'den gelen tekliflere sıcak baktığı ifade ediliyor. Hakim Ziyech'in, devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.