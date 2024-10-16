Victor Osimhen hakkında müjdeli haber! İngilizler duyurdu

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transferi bomba etkisi yaratmıştı.

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıkan ve 2 kez ağları sarsarak 4 de asist yapma başaran Victor Osimhen'in ara transfer döneminde Chelsea iddiaları gündemdeydi.

fotoğraf: İHA

TRANSFERİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

İngiliz basını, Osimhen'in ocak ayında Premier Lig'in yolunu tutacağı yönündeki haberlere ters düşen gelişmeyi duyurdu.

Football Insider'ın haberine göre; Chelsea, ara transfer döneminde Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istese de bu durum pek mümkün görünmüyor.

Haberde, Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kurallarından ötürü bu transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu ifade edildi.