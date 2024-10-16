16 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Galatasaray Haberleri

Victor Osimhen hakkında müjdeli haber! İngilizler duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 10:05 Güncelleme: 16.10.2024 10:06
ABONE OL
Victor Osimhen hakkında müjdeli haber! İngilizler duyurdu

Galatasaray'ın İtalyan devi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Victor Osimhen için birçok kulüp şimdiden sıraya girmişti. En ciddi talipler arasında yer alan Chelsea için İngiliz basını Galatasaray'ı sevindirecek haberi duyurdu.

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transferi bomba etkisi yaratmıştı.

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıkan ve 2 kez ağları sarsarak 4 de asist yapma başaran Victor Osimhen'in ara transfer döneminde Chelsea iddiaları gündemdeydi.

fotoğraf: İHAfotoğraf: İHA

TRANSFERİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

İngiliz basını, Osimhen'in ocak ayında Premier Lig'in yolunu tutacağı yönündeki haberlere ters düşen gelişmeyi duyurdu.

Football Insider'ın haberine göre; Chelsea, ara transfer döneminde Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istese de bu durum pek mümkün görünmüyor.

Haberde, Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kurallarından ötürü bu transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör