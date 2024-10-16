Victor Osimhen hakkında müjdeli haber! İngilizler duyurdu
Galatasaray'ın İtalyan devi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Victor Osimhen için birçok kulüp şimdiden sıraya girmişti. En ciddi talipler arasında yer alan Chelsea için İngiliz basını Galatasaray'ı sevindirecek haberi duyurdu.
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transferi bomba etkisi yaratmıştı.
Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıkan ve 2 kez ağları sarsarak 4 de asist yapma başaran Victor Osimhen'in ara transfer döneminde Chelsea iddiaları gündemdeydi.
TRANSFERİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
İngiliz basını, Osimhen'in ocak ayında Premier Lig'in yolunu tutacağı yönündeki haberlere ters düşen gelişmeyi duyurdu.
Football Insider'ın haberine göre; Chelsea, ara transfer döneminde Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istese de bu durum pek mümkün görünmüyor.
Haberde, Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kurallarından ötürü bu transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu ifade edildi.