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Galatasaray'a Real Madrid sürprizi! Bomba iddia: Ancelotti o yıldızı istiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 12:48 Güncelleme: 15.10.2024 12:56
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Galatasaray’a Real Madrid sürprizi! Bomba iddia: Ancelotti o yıldızı istiyor

İspanyol devi Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da ara transfer dönemine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Davinson Sanchez için reddedilmesi zor bir teklif kapıda...

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Real Madrid'in gündeminde.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

YÜKLÜ BONSERVİS

Ole'de yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

Öte yandan Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi.

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