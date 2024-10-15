Galatasaray’a Real Madrid sürprizi! Bomba iddia: Ancelotti o yıldızı istiyor

Galatasaray'da ara transfer dönemine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Davinson Sanchez için reddedilmesi zor bir teklif kapıda...

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Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Real Madrid'in gündeminde.

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YÜKLÜ BONSERVİS

Ole'de yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.

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Öte yandan Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi.