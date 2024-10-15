Galatasaray'a Real Madrid sürprizi! Bomba iddia: Ancelotti o yıldızı istiyor
İspanyol devi Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Davinson Sanchez için reddedilmesi zor bir teklif kapıda...
Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Real Madrid'in gündeminde.
YÜKLÜ BONSERVİS
Ole'de yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.
Öte yandan Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi.