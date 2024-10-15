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Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte Galatasaray'daki yeni maaşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 12:43
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Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte Galatasaray’daki yeni maaşı

Galatasaray'da yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Yunus Akgün sarı kırmızılılarla olan sözleşmesini uzatıyor. Yıldız oyuncunun maaşı neredeyse 3 kat arttırılacak ve 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus Akgün'ün sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların beğenisi kazanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak.

LEICESTER CITY SATIN ALMAMIŞTI

Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Galatasaray'da bu sezon 11 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Yunus Akgün, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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