Fernando Muslera’nın yerine kim gelecek? 3 isim listede...

Galatasaray'da gözler emektar kaleci Fernando Muslera'ya çevrildi.

OKAN BURUK AÇIKLADI: SEZON SONUNDA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Muslera hakkında açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

Okan Buruk, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım Kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi bir kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerine yer verdi.

MUSLERA YERİNE 3 ADAY

Akşam'ın haberine göre, zaman kaybetmeden kaleci transfer için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, üç kişilik bir liste hazırladı.

BERKE ÖZER

Galatasaray yerli isimler dikkat çekerken, listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor.

DOĞAN ALEMDAR

Yerli bir diğer aday ise Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar.

ALEX MERET

Napoli'nin kalesini koruyan Alex Meret ise yabancı olarak en güçlü aday konumunda.