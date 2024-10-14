Fernando Muslera'nın yerine kim gelecek? 3 isim listede...
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde "Muslera sezon sonunda ülkesine dönmek istiyor." sözlerinden sonra gözler sarı kırmızılı ekibin yeni kalecisinin kim olacağına çevrildi. İşte listedeki 3 isim...
Galatasaray'da gözler emektar kaleci Fernando Muslera'ya çevrildi.
OKAN BURUK AÇIKLADI: SEZON SONUNDA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde Muslera hakkında açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti.
Okan Buruk, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım Kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi bir kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerine yer verdi.
MUSLERA YERİNE 3 ADAY
Akşam'ın haberine göre, zaman kaybetmeden kaleci transfer için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, üç kişilik bir liste hazırladı.
BERKE ÖZER
Galatasaray yerli isimler dikkat çekerken, listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor.
DOĞAN ALEMDAR
Yerli bir diğer aday ise Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar.
ALEX MERET
Napoli'nin kalesini koruyan Alex Meret ise yabancı olarak en güçlü aday konumunda.