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Galatasaray'dan Casemiro hamlesi! Ara transfer döneminde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 14:02 Güncelleme: 14.10.2024 14:05
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Galatasaray’dan Casemiro hamlesi! Ara transfer döneminde...

Sezona şampiyonluk ve 5. yıldız parolası ile giriş yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde lider konumda bulunan sarı kırmızılı ekip uzun süredir gündeminde olan Casemiro için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılı ekip ocak ayında ses getirecek yeni bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

fotoğraf: EPAfotoğraf: EPA

CASEMIRO HAMLESİ

Cimbom, Okan Buruk'un orta sahaya Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, eski gözdesi Casemiro'yu gündemine aldı.

Sezon başında Galatasaray'ın teklifini "Şimdilik Manchester United'da kalmak istiyorum" diyerek geri çeviren Casemiro, şimdi ise İngiliz kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz.

fotoğraf: REUTERSfotoğraf: REUTERS

CİMBOM'A YEŞİL IŞIK

32 yaşındaki yıldızın Aslan'a bu kez yeşil ışık yakması bekleniyor.

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