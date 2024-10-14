Galatasaray’dan Casemiro hamlesi! Ara transfer döneminde...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılı ekip ocak ayında ses getirecek yeni bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

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CASEMIRO HAMLESİ



Cimbom, Okan Buruk'un orta sahaya Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, eski gözdesi Casemiro'yu gündemine aldı.

Sezon başında Galatasaray'ın teklifini "Şimdilik Manchester United'da kalmak istiyorum" diyerek geri çeviren Casemiro, şimdi ise İngiliz kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz.

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CİMBOM'A YEŞİL IŞIK

32 yaşındaki yıldızın Aslan'a bu kez yeşil ışık yakması bekleniyor.