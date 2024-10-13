Galatasaray’ın kalbini Real Madrid istiyor! Arda’ya takım arkadaşı olacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Osimhen hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray'da birçok ayrılık yaşandı.

Özellikle milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya göndererek gündem olan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

REAL MADRID DAVINSON'UN PEŞİNDE

Galatasaray'ın savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Real Madrid'in gündeminde.

YÜKLÜ BİR BONSERVİS TEKLİFİYLE GELECEKLER

Ole'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, Sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.

Aslan'da 39 maçı geride bırakan ve 4 gol, 3 asistlik katkı da sağlayan futbolcunun Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Real Madrid'e hayır diyemeyeceği ve bu transferin devre arasında bitirileceğinin altı çizildi.

Geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.