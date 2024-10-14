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Galatasaray'da Ahmet Kutucu sürprizi! Devre arasında teklif...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 14:36
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Galatasaray’da Ahmet Kutucu sürprizi! Devre arasında teklif...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Cimbom Eyüpspor'da parlayan Ahmet Kutucu için devre arasında teklif yapacak.

Galatasaray, kadrosundaki yıldız forvetlerin yanısıra yerli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

CİMBOM'UN LİSTESİNDE

Eyüpspor formasıyla yeniden kendini bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunuyor.

17 GOL 7 ASİST

Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşarken Eyüpspor formasıyla toplamda 30 resmi maça çıktı, 17 gol atıp, 7 asist yaptı.

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