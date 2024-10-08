Galatasaray'ın eski oyuncusu Wilfried Zaha'dan taraftarları kızdıracak paylaşım
Galatasaray'da etkili bir performans gösteremeyerek sezon başında Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığı günden beri konuşulan kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Fildişi Sahilli yıldız oyuncusunun paylaşımı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. İşte o paylaşım.
Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden ve beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha'dan bomba bir paylaşım geldi.
KADRO DIŞI KALDI
Fildişili yıldızın performansından memnun olmayan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha ve Orban'ı 2-0'lık Nantes maçının kadrosuna almadı.
BENİM İÇİN ZOR OLDUĞUNU SÖYLEDİM
Lyon'daki performansından memnun olmayan teknik direktör Pierre Sage, Zaha ile ilgili yaptığı açıklamada bulundu.
Bu oyuncular için açıklama yapan Sage, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir söylemim var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim" yorumunu yaptı.
Galatasaray'da umursamaz tavırları ve gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Wilfried Zaha bu sefer yaptığı paylaşımda olay oldu.
PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Zaha, sosyal medyada paylaştığı gönderdi kısa sürede gündem oldu ve G.Saray taraftarının tepkisini çekti.
Fildişi Sahilli yıldız oyunuc yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray taraftarı Zaha'nın bu paylaşımının G.Saray'a yönelik olduğu ve bu sebeple sosyal medyada büyük tepki gösterildiği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Lyon'da 2 maçta forma giyen ve 76 dakika sahada kalan Zaha, 1 asist yaptı.
TRANSFERİ TARTIŞILIYOR
Lyon yerel medyasına göre Zaha, davranışları ve tavırları ile şimdiden takım arkadaşlarını bezdirmiş durumda.
Deneyimli oyuncunun hareketlerini "Toksik" olarak nitelendiren Fransızlar, şimdiden bu transferi tartışmaya başladı.
DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ
Fransız spor gazatesi L'Equipe tarafından Toulouse maçı sonrası 10 üzerinden 2 puanla maçın en kötüsü seçilen Zaha'nın performansına Lyon taraftarları da tepki gösterdi.
Zaha'nın olumsuz performansı yanında saha içindeki 'umursamaz' davranışlarının da taraftarın tepkisini çektiği belirtildi