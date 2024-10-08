Galatasaray’ın eski oyuncusu Wilfried Zaha’dan taraftarları kızdıracak paylaşım

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden ve beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha'dan bomba bir paylaşım geldi.

KADRO DIŞI KALDI

Fildişili yıldızın performansından memnun olmayan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha ve Orban'ı 2-0'lık Nantes maçının kadrosuna almadı.

Wilfried Zaha (AA)

BENİM İÇİN ZOR OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Lyon'daki performansından memnun olmayan teknik direktör Pierre Sage, Zaha ile ilgili yaptığı açıklamada bulundu.

Bu oyuncular için açıklama yapan Sage, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir söylemim var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim" yorumunu yaptı.

Galatasaray'da umursamaz tavırları ve gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Wilfried Zaha bu sefer yaptığı paylaşımda olay oldu.

Wilfried Zaha (GOOGLE)

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Zaha, sosyal medyada paylaştığı gönderdi kısa sürede gündem oldu ve G.Saray taraftarının tepkisini çekti.

Fildişi Sahilli yıldız oyunuc yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı Zaha'nın bu paylaşımının G.Saray'a yönelik olduğu ve bu sebeple sosyal medyada büyük tepki gösterildiği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lyon'da 2 maçta forma giyen ve 76 dakika sahada kalan Zaha, 1 asist yaptı.

TRANSFERİ TARTIŞILIYOR

Lyon yerel medyasına göre Zaha, davranışları ve tavırları ile şimdiden takım arkadaşlarını bezdirmiş durumda.

Deneyimli oyuncunun hareketlerini "Toksik" olarak nitelendiren Fransızlar, şimdiden bu transferi tartışmaya başladı.

DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ

Fransız spor gazatesi L'Equipe tarafından Toulouse maçı sonrası 10 üzerinden 2 puanla maçın en kötüsü seçilen Zaha'nın performansına Lyon taraftarları da tepki gösterdi.

Zaha'nın olumsuz performansı yanında saha içindeki 'umursamaz' davranışlarının da taraftarın tepkisini çektiği belirtildi