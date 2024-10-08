Galatasaray’da Yunus Akgün’e 4 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan ve son olarak Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunus Akgün'le yeni kontrat yapılacak.

4'E KATLAYACAK

2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 11 milyon lira alan 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılacağı ve ücretinin de 40 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.

GELİŞİMİ KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve bu sezon ligde ve Avrupa'da kritik goller atan Yunus'un bu gelişimi böylece karşılıksız kalmayacak.