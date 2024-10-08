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Galatasaray'da Yunus Akgün'e 4 yıllık yeni sözleşme

Giriş: 08.10.2024 11:42 Güncelleme: 08.10.2024 11:42
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Galatasaray’da Yunus Akgün’e 4 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'da son dönemde attığı kritik gollerle gündeme gelen Yunus Akgün ile yeni sözleşme hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılılar milli yıldızla 4 yıllık yeni sözleşme teklifine hazırlanırken, yıllık ücreti 40 milyon liraya çıkarılacak.

Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan ve son olarak Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunus Akgün'le yeni kontrat yapılacak.

4'E KATLAYACAK

2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 11 milyon lira alan 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılacağı ve ücretinin de 40 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.

GELİŞİMİ KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve bu sezon ligde ve Avrupa'da kritik goller atan Yunus'un bu gelişimi böylece karşılıksız kalmayacak.

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