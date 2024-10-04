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RFS - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a şok eleştiri

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:54
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RFS - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a şok eleştiri

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçına çıkan Galatasaray, deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola'nın konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekip Mertens ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 öne geçse de rakibine engel olamayarak kalesinde gördüğü 2 golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray'ın hocası Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor yazarları Buruk'a sert sözlerle yüklenirken, Levent Tüzemen "Kurtul artık saplantılarından..." sözleriyle yüklendi.

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