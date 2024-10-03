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Aslan Letonya deplasmanında skoru koruyamadı! RFS 2-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:31 Güncelleme: 03.10.2024 21:49
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Aslan Letonya deplasmanında skoru koruyamadı! RFS 2-2 Galatasaray MAÇ SONUCU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip 2-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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