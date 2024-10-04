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Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 19:44
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Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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