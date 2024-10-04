Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.