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Okan Buruk'tan forvet kararı! İşte Galatasaray'ın RFS maçı muhtemel 11'i

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 12:26 Güncelleme: 02.10.2024 12:33
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Okan Buruk’tan forvet kararı! İşte Galatasaray’ın RFS maçı muhtemel 11’i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında RFS'nin konuğu olacak. Letonya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılı ekip kazanarak gruplara 2'de 2 ile başlamayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacağı öğrenilirken, Galatasaray'da forvette Mauro Icardi'nin başlaması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11'i oluşturduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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