02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da Jelert pişmanlığı! Devre arası yolcu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:25 Güncelleme: 02.10.2024 10:30
ABONE OL
Galatasaray’da Jelert pişmanlığı! Devre arası yolcu

Galatasaray haberleri bugün...Sarı kırmızılı takımın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız futbolcu sergilediği performansla şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu oyuncuyu devre arasında kiralık göndermeyi planlıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör