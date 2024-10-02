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Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:21
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Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemine yönelik söylediği sözler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Talimatnameye göre Buruk'un minimum 3 maç ceza alacağı ve Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde olmasının tehlikede olduğu öğrenildi.

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