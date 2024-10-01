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Galatasaray'da FC RFS maçı hazırlıkları sürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 21:04 Güncelleme: 01.10.2024 21:05
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Galatasaray’da FC RFS maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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