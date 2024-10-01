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Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 20:06
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Okan Buruk PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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