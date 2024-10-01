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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:39 Güncelleme: 01.10.2024 18:44
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Galatasaray’a Victor Osimhen’den kötü haber!

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Victor Osimhen, Rigas Skola maçında forma giyemeyecek.

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