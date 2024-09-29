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Galatasaray'a 41 yıl sonra şok! Şaşırtan istatistik

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 08:48
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Galatasaray’a 41 yıl sonra şok! Şaşırtan istatistik

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Kasımpaşa maçıyla 1 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar 41 yıl aradan sonra ikinci kez evinde 3 farklı öne geçtiği bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

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