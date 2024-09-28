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Okan Buruk'tan flaş açıklama: Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 22:43 Güncelleme: 28.09.2024 22:48
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Okan Buruk’tan flaş açıklama: Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından tecrübeli Teknik Direktör Okan Buruk, Osimhenin sakatlığına değinirken maça dair dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Okan Buruk, Kasımpaşaya verilen penaltıya isyan ederek, " Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem" dedi.

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