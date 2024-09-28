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Galatasaray - Kasımpaşa maçı bugün saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 17:05 Güncelleme: 28.09.2024 17:06
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Galatasaray - Kasımpaşa maçı bugün saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezonun başından beri sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor ve en son ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek moral buldu. Bugün sahaya çıkacak olan Galatasaray, 6’da 6 yaparak elde ettiği 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve bu maçı kazanarak rekor kırma hedefi taşıyor. Süper Lig’deki ilk 6 maçında 20 gol atan Galatasaray, şu anda ligdeki en fazla gol atan takım konumunda. Peki, Galatasaray – Kasımpaşa maçı saat kaçta?

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