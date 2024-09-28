28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:25
ABONE OL
Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Tarık Taşar'ın cenazesinin yarın (29 Eylül Pazar) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör