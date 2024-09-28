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Galatasaray uzatmada yıkıldı! Aslan'ın Kasımpaşa ile mücadelesinde kazanan yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 10:39 Güncelleme: 28.09.2024 21:20
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Galatasaray uzatmada yıkıldı! Aslan’ın Kasımpaşa ile mücadelesinde kazanan yok

Kasımpaşa'yı evinde ağırlayan sarı kırmızılı ekip Kasımpaşa'nın uzatmalardaki engeline takıldı. Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez puan kaybetti.

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