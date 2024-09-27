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Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor! Icardi ve Osimhen 11'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 15:54 Güncelleme: 27.09.2024 15:58
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Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor! Icardi ve Osimhen 11’de

Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray yarın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanırsa bir rekora imza atacak. Kritik karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da, Okan Buruk'un rotasyona gideceği ve formasyon değişikliği yapacağı iddia edildi. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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