26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da yol ayrımı: Ziyech Körfez yolcusu

Giriş: 26.09.2024 16:44
ABONE OL
Galatasaray’da yol ayrımı: Ziyech Körfez yolcusu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ve PAOK maçlarında forma giyemeyen Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Ziyech'in Körfez ekiplerinden birine imza atması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör