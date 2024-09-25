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Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 14:21
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Galatasaray’da Cenk Ergün’ün istifası kabul edildi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2022-2024 yılları arasında futbol direktörlüğü görevinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde istifa eden Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti.

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