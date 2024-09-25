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Aslan Avrupa'da kükredi! Temsilcimiz PAOK'u mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 00:22 Güncelleme: 26.09.2024 00:19
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Aslan Avrupa’da kükredi! Temsilcimiz PAOK’u mağlup etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında PAOK'u konuk etti. Sarı kırmızılı temsilcimiz, ikinci yarıda bulduğu gollerle PAOK'u 3-1 mağlup etti.

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