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Galatasaray PAOK maçının hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 19:57
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Galatasaray PAOK maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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