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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PAOK 11'i

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:05 Güncelleme: 24.09.2024 10:35
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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray’ın PAOK 11’i

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Yunanistan ekiplerinden PAOK'u konuk edecek. Saat 22.00 başlayacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai kritik maçta forma giyemeyecek. İşte detaylar...

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