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Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:01
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Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın çarşamba (25 Eylül 2024) akşamı PAOK ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinin hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez oldu.

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