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Galatasaray PAOK maçının hakemi belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 11:50
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Galatasaray PAOK maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 25 Eylül Çarşamba günü Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

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