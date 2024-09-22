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Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 06:52
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Galatasaray’a Florya’da coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ı taraftarları Florya'da coşkuyla karşıladı.

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