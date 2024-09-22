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Derbi galibi Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 01:04 Güncelleme: 22.09.2024 01:08
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Derbi galibi Galatasaray’a Florya’da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmandaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen GalatasarayFlorya'da coşkulu Sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

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