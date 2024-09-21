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Okan Buruk'tan derbi sonu açıklama: Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.09.2024 23:35
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Okan Buruk’tan derbi sonu açıklama: Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık

Galatasaray, Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

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