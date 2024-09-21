21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'ın galibiyeti Van'da coşkuyla kutlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:29 Güncelleme: 21.09.2024 23:29
ABONE OL
Galatasaray’ın galibiyeti Van’da coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi sonrası Van'da Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü ve galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör